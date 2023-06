Corea del Sud: Seul ottiene seggio non permanente al Consiglio di sicurezza Onu

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Corea del Sud è stata eletta ieri membro non permanente del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite per il biennio 2024-2025. Il Paese era l'unico nella regione asiatica ad aver avanzato una candidatura, e dopo il voto di ieri all'Assemblea generale servirà nel Consiglio di sicurezza per la terza volta, dopo avervi già fatto parte come membro non permanente nei bienni 1996-1997 e 2013-2014. I diplomatici coreani hanno dichiarato che tramite il mandato nel Consiglio, Seul punta a dare un maggior contributo alla pace e alla sicurezza internazionale, e a ridurre le tensioni nella Penisola coreana. (Git)