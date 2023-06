Migranti: Usa, Florida ammette di avere organizzato voli charter arrivati a Sacramento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità della Florida hanno confermato che l’amministrazione del governatore, il repubblicano Ron DeSantis, ha organizzato negli ultimi giorni due voli charter che hanno trasportato gruppi di migranti dal New Mexico a Sacramento, in California. La direttrice della comunicazione del dipartimento statale per la gestione delle emergenze, Alecia Collins, ha affermato in una nota che la riallocazione dei migranti è avvenuta su base volontaria. “Le persone in questione, tramite dichiarazioni scritte e verbali, hanno confermato di voler andare in California: sono stati accolti e portati presso le strutture dell’organizzazione non governativa Catholic Charities, finanziata dal governo federale”, si legge nella nota. A seguito dei due voli, le autorità californiane hanno criticato aspramente DeSantis e il suo ufficio, affermando che i migranti sarebbero stati indotti ad imbarcarsi sui voli con l’inganno. Il governatore democratico della California, Gavin Newsom, ha scritto su Twitter che nei confronti dei responsabili dell’organizzazione dei voli, avvenuti rispettivamente lunedì e venerdì scorso, saranno emesse accuse di rapimento. I migranti, circa due dozzine, provengono in gran parte dal Venezuela, e hanno dichiarato di essere stati contattati con la promessa di offerte di lavoro durante la permanenza in una struttura di accoglienza ad El Paso, in Texas. (Was)