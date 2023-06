Australia: crescita economica ai minimi da un anno e mezzo nel primo trimestre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Australia ha conseguito una crescita economica dello 0,2 per cento su base trimestrale nel primo trimestre 2023, il dato peggiore da un anno e mezzo a questa parte. La crescita annua è stata del 2,3 per cento, leggermente inferiore alle previsioni degli economisti. Lo certificano i dati pubblicati oggi dal dipartimento di statistica australiano, che riflettono le ricadute sui consumi dell'aumento di inflazione e tassi di interesse. Per i prossimi mesi è previsto un ulteriore peggioramento della curva della crescita, a causa della decelerazione dell'economia globale. (Res)