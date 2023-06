Giappone: governo offrirà residenza permanente a discendenti di quarta generazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo del Giappone rivedrà le misure relative ai programmi di lavoro per gli stranieri discendenti di giapponesi sino alla quarta generazione, offrendo la residenza permanente su base individuale a patto di soddisfare alcuni criteri linguistici. Lo hanno annunciato funzionari dell'agenzia per l'immigrazione. I cambiamenti verranno apportati a un programma introdotto nel 2018, e rientrano nell'ambito delle iniziative assunte dal Giappone per cercare di arginare il declino demografico e la conseguente contrazione della forza lavoro nazionale. I criteri attualmente in vigore prevedono che gli stranieri discendenti di quarta generazione di cittadini giapponesi e di età compresa tra 18 e 30 anni possano ottenere un visto di lavoro per determinati settori economici, e per un periodo massimo di permanenza di cinque anni. Per i discendenti di seconda e terza generazione sono possibili periodi di permanenza più lunghi sino alla permanenza a tempo indeterminato, sulla di valutazioni individuali da parte del ministero della Giustizia. (segue) (Git)