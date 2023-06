Giappone: governo offrirà residenza permanente a discendenti di quarta generazione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo del Giappone ha annunciato ieri di voler riformare il mercato del lavoro per colmare il divario di reddito rispetto ad altre economie avanzate e attrarre talenti stranieri in settori chiave come l'intelligenza artificiale generativa e i semiconduttori. Il governo ha rivisto un piano d'azione teso a promuovere la crescita e la ridistribuzione economica sulla base della visione del primo ministro Fumio Kishida, con una maggiore attenzione allo sviluppo delle risorse umane e alla loro adeguata retribuzione. Il governo punta anche ad aumentare l'attrattiva del Paese come destinazione di investimenti e la sua centralità nella rete delle catene di fornitura globale. Il Giappone ha attirato un maggior numero di lavoratori stranieri negli ultimi anni, ma gli stranieri rappresentano soltanto l'un per cento della sua forza lavoro altamente qualificata, contro il 23 per cento del Regno Unito e il 16 per cento degli Stati Uniti. (Git)