© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In merito al danneggiamento della diga di Nova Kakhovka, in Ucraina, il presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha voluto esprimere la vicinanza del governo alle popolazioni ucraine colpite, ribadendo che “l’Italia è con voi. Non ci rassegneremo mai a questo cinismo e a questo orrore”. (Rin)