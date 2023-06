Ucraina: Biden, Usa non andranno da nessuna parte, aiuteremo Kiev

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti continueranno ad aiutare l’Ucraina in ogni modo possibile, nel quadro della guerra con la Russia. Lo ha detto il presidente Usa, Joe Biden, rispondendo ad una domanda dei giornalisti prima di una riunione di gabinetto alla Casa Bianca. Interpellato sulla distruzione della diga della centrale idroelettrica di Nova Kakhovka, Biden ha detto che “continueremo ad aiutare Kiev: non andremo da nessuna parte”. (Was)