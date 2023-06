Pnrr: Schlein, governo non crede nel Piano, cerca capri espiatori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In merito all’emendamento al decreto Pa sui controlli della Corte dei Conti sul Pnrr, il governo "ha fatto una ulteriore forzatura che vuole distogliere dal problema serio, ovvero che sono in ritardo sul Piano, che contiene investimenti fondamentali per ammodernare il Paese: comincio a temere che il governo non condivida le finalità del Pnrr". Lo ha affermato il segretario del Parto democratico, Elly Schlein, intervenendo a “Cartabianca” su Rai3. Su questo “il governo, o pensa che i ritardi siano colpa di altri, come la Corte dei Conti, altrimenti deve dirci perché è così in ritardo” rischiando “di farci perdere questa occasione storica" per il Paese. “Temo - ha concluso - che il governo, non condividendo le finalità del Piano, voglia trovare capri espiatori” come la Corte dei Conti. (Rin)