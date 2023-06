Germania: Rheinmetall fornirà oltre 20 corazzati Marder all'Ucraina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il conglomerato per la difesa tedesco Rheinmetall fornirà più di 20 mezzi corazzati da combattimento per fanteria Marder all'Ucraina, che andranno ad aggiungersi a quelli già consegnati al Paese impegnato a respingere l'invasione russa. Come riferisce il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, secondo l'ordine che l'azienda ha ricevuto dal ministero della Difesa tedesco, i corazzati dovranno giungere nell'ex repubblica sovietica “entro la fine di luglio”. Rheinmetall ha offerto all'Ucraina altri 60 esemplari, che devono ancora essere ammodernati. Intanto, il Paese invaso dalla Russia ha ricevuto dalla Germania 40 Marder, 20 provenienti dai depositi delle Forze armate tedesche (Bundeswehr) e 20 dai magazzini di Rheinmetall. Prodotto da questa stessa società, dal 1970 il veicolo è in servizio nell'esercito della Germania, che lo sta sostituendo gradualmente con il Puma, mezzo corazzato da combattimento per fanteria sviluppato dal consorzio Projekt System & Management (Psm), formato da Rheinmetall con il gruppo per la difesa tedesco Krauss-Maffei Wegmann (Kmw). (Geb)