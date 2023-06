Usa: deputati conservatori protestano contro accordo su debito, bloccate due proposte di legge avanzate dai repubblicani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un gruppo di deputati repubblicani conservatori ha votato contro due proposte di legge sponsorizzate dal proprio partito, come forma di protesta contro l’accordo concordato tra la Casa Bianca e il presidente della Camera dei rappresentanti, il repubblicano Kevin McCarthy, per alzare il tetto del debito federale fino al 2025. Il voto procedurale ha ricevuto 206 votazioni favorevoli e 220 contrari, grazie ad un totale di 12 deputati repubblicani che si sono schierati con i democratici: Matt Gaetz, Steve Scalise, Chip Roy, Matt Rosendale, Rob Bishop, Ken Buck, Lauren Boebert, Eli Crane, Andy Biggs, Tim Burchett, Ralph Norman e Bob Good. La decisione dei deputati conservatori ha bloccato due proposte: una per impedire il divieto dei fornelli a gas nelle case dei cittadini; e un’altra per rafforzare la supervisione del Congresso sulle norme federali. Secondo l’ala più conservatrice del partito, McCarthy non avrebbe rispettato gli impegni presi in precedenza per garantire la sua elezione alla presidenza della Camera, accettando condizioni irragionevoli nel quadro delle trattative tese a trovare un compromesso per alzare il tetto del debito. (Was)