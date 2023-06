Germania: Rheinmetall fornirà proiettili per corazzati Gepard a Ucraina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il conglomerato per la difesa tedesco Rheinmetall fornirà entro la fine di luglio all'Ucraina il primo lotto di 10 mila proiettili da 35 millimetri destinati ai mezzi corazzati antiaerei Gepard. È quanto riferisce il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, ricordando che il gruppo ha ottenuto dal Paese aggredito dalla Russia un contratto per la consegna di 300 mila colpi per i Gepard. Prodotto dall'azienda per la difesa tedesca Krauss-Maffei Wegmann (Kmw), questo corazzato è stato in servizio nell'esercito della Germania dal 1976 alla radiazione nel 2012. Dall'inizio della guerra in Ucraina, il governo federale ha autorizzato la fornitura di 34 esemplari in disuso all'ex repubblica sovietica. Ora, l'esecutivo del cancelliere Olaf Scholz prevede di trasferire altri 18 Gepard al Paese invaso dalla Russia. (Geb)