Bolivia: Banca mondiale prevede rallentamento crescita al 2,7 per cento nel 2023 (2)

- Secondo la Banca mondiale la crescita economica nella regione dell'America Latina e dei Caraibi rallenterà bruscamente dal 3,7 per cento registrato nel 2022 all'1,5 per cento nel 2023. Con l'inflazione al di sopra degli obiettivi delle banche centrali della regione, si legge, la politica monetaria è destinata a rimanere rigida nel breve termine, affossando la crescita. L'incertezza delle politiche in alcuni Paesi, inoltre, sta danneggiando la fiducia di investitori e consumatori. Tra i rischi la Banca mondiale annovera un rallentamento della crescita nei principali partner commerciali, un inasprimento delle politiche monetarie, e stress finanziario nelle economie più avanzate, con ripercussioni nella regione, come commercio più debole e condizioni finanziarie più restrittive. Tra i rischi l'istituto cita anche il cambiamento climatico, causa di sempre più frequenti eventi climatici estremi. Nel 2024 si prevede un lieve aumento della crescita regionale al 2 per cento. (Was)