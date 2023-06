Germania: Rheinmetall progetta di produrre blindati Fuchs in Ucraina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il conglomerato per la difesa tedesco Rheinmetall ha comunicato che progetta di produrre blindati da trasporto truppe Fuchs in Ucraina, insieme a una società del Paese impegnato a respingere l'invasione russa. Secondo la società, nell'ex repubblica sovietica potrebbero essere costruiti 40 Fuchs nel 2023 e, successivamente, 100 all'anno. Tuttavia, il progetto deve ottenere ancora le necessarie autorizzazioni. Il 12 maggio scorso, Rheinmetall ha fondato una joint venture con il conglomerato statale ucraino Ukroboronprom, attivo nel settore della difesa, per realizzare una fabbrica di mezzi corazzati in Ucraina. Rheinmetall detiene il 51 per cento della nuova società, che si occuperà di manutenzione e riparazione di corazzati in Ucraina. Inoltre, Rheinmetall e Ukroboronpom produrranno insieme carri armati e altri sistemi. (Geb)