Usa: governo annuncia piano da 2,6 miliardi di dollari per lo sviluppo delle comunità costiere

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'amministrazione Biden ha annunciato un piano da 2,6 miliardi di dollari da investire nello sviluppo delle comunità costiere degli Stati Uniti, nel quadro del pacchetto anti-inflazione approvato dal Congresso la scorsa estate. In una nota, la Casa Bianca ha spiegato che l’iniziativa andrà a sostenere le comunità rivierasche del Paese nel contrasto al cambiamento climatico, dedicando 400 milioni di dollari alle necessità specifiche delle comunità tribali e allo sviluppo della regione dei grandi laghi. “Si tratta dell’investimento diretto più significativo della nostra storia per quanto riguarda la resilienza ambientale”, ha commentato la segretaria al Commercio, Gina Raimondo. Oltre a garantire alle comunità interessate le risorse necessarie ad affrontare le sfide sul piano meteorologico e ambientale, il piano rafforzerà lo sviluppo della forza lavoro e delle risorse marine, promuovendo partnership locali e regionali. (Was)