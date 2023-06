Usa: regali di lusso al giudice Clarence Thomas, senatore democratico valuta mandato di comparizione per il miliardario Harlan Crow

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il senatore democratico Ron Wyden sta valutando la possibilità di emettere un mandato di comparizione nei confronti del miliardario statunitense Harlan Crow, noto per le importanti donazioni al Partito repubblicano, finito recentemente al centro di una inchiesta per i regali di lusso inviati al giudice Clarence Thomas. Il senatore dell’Oregon, presidente della commissione Finanze della camera alta del Congresso, ha affermato in una nota di aver discusso una serie di possibili misure per far rispondere Crow alle domande dei parlamentari in merito alla sua relazione con il giudice della Corte suprema. Tra queste, ha confermato, ci sarebbe anche l’emissione di un mandato di comparizione. La dichiarazione di Wyden è arrivata dopo che lo staff legale di Crow ha rifiutato più volte di fornire informazioni ai senatori in merito ai rapporti tra il miliardario e il giudice Thomas. Michael Bopp, uno degli avvocati di Crow, ha inviato una lettera al presidente della commissione Giustizia del Senato, il democratico Dick Durbin, informandolo di essere pronto ad incontrare i parlamentari per discutere le loro domande e perplessità. Nel testo, tuttavia, l’avvocato ha ribadito che il Congresso non ha l’autorità necessaria per indagare sulla vicenda. (Was)