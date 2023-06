Gli appuntamenti di domani a Roma e nel Lazio (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- VARIE- Conferenza stampa di Azione per la presentazione del Progetto 'EoS', che ha come obiettivo quello di restituire l'area dell'ex Velodromo Olimpico dell'Eur (demolito nel 2008) alla sua destinazione originaria, realizzando un nuovo impianto polivalente (Palazzo EurOmnisport) per lo sport al coperto. Alla conferenza intervengono la senatrice di Azione Giusy Versace (vicepresidente della 7a Commissione Senato - Cultura, istruzione, ricerca scientifica, spettacolo e sport), la consigliera comunale Flavia De Gregorio (capogruppo in Assemblea Capitolina della Lista Calenda Sindaco), il consigliere municipale Marco Muro Pes (capogruppo Lista Calenda Sindaco al Municipio Roma IX Eur), Stefano Mei (Presidente della Federazione Italiana di Atletica Leggera, FIDAL) e Cordiano Dagnoni, (Presidente della Federazione Ciclistica Italiana, FCI).Roma, Senato, Sala Nassirya (ore 9:30)- Inaugurazione del primo murale anti-smog realizzato dagli studenti di Fiumicino nell'ambito del progetto "A scuola per il Pianeta". L'opera conclude il percorso educativo promosso dal Comune di Fiumicino e ideato dall'azienda energetica Engeie per sensibilizzare gli alunni sull'importanza della sostenibilità ambientale. Sono state coinvolte 22 scuole, 67 classi e circa 1.700 studenti.Fiumicino, scuola elementare Madonnella, via della Scafa 175 (ore 11:45) (segue) (Rer)