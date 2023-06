Tunisia: Tajani, il viaggio di Meloni è stato positivo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il viaggio del presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in Tunisia è stato positivo. Lo ha detto il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, che a margine della presentazione della candidatura italiana per l'Einstein Telescope ha avuto un colloquio con la premier. “Il nostro obiettivo è di far sì che possano esserci finanziamenti alla Tunisia coinvolgendo l’Ue. Dare finanziamenti e fare progressivamente riforme tenendo conto di quali sono i problemi della Tunisia. Il nostro interesse è avere una situazione stabile”, ha detto il ministro degli Esteri. (Res)