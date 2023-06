Brasile-Francia: Macron vuole incontrare Lula al vertice economico di Parigi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Francia, Emmanuel Macron, ha manifestato l'interesse di incontrare in un bilaterale l'omologo del Brasile, Luiz Inacio Lula da Silva, a margine del Vertice sul nuovo patto finanziario globale, che si svolgerà il 22 e 23 giugno a Parigi. Lo riferisce il ministero degli Esteri del Brasile in una nota. L'invito è stato formalizzato dalla ministra degli Esteri francese, Catherine Colonna, nel corso dell'incontro con l'omologo brasiliano, Mauro Vieira, presso il Quai d'Orsay, a Parigi, dove il capo della diplomazia brasiliana si trova in visita ufficiale. (segue) (Brb)