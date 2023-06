Brasile-Francia: Macron vuole incontrare Lula al vertice economico di Parigi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel corso del bilaterale di oggi "i ministri hanno affrontato i principali temi bilaterali e globali, come la cooperazione su tematiche come Difesa, Ambiente, sull'approvazione dell'accordo commerciale tra Mercosur-Unione europea, il vertice dei Paesi dell'Amazzonia e la Cop30, che si svolgerà in Brasile. Tra i temi affrontati anche la guerra in Ucraina, la situazione in Venezuela e i conflitti in Sudan e Haiti", si legge nel comunicato. (Brb)