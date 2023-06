Diritti: Rocca, nessuno può mettere in discussione mio impegno per comunità Lgbt

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Nessuno può mettere in discussione il mio impegno per i diritti civili e la comunità Lgbtq+". Lo scrive su Twitter il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca. "Sono molto rammaricato per l'occasione persa di costruire un dialogo maturo e scevro da ogni ideologia, fortemente voluto e sentito da me e dall'Amministrazione che rappresento, per promuovere una reale inclusione e combattere ogni forma di stigma e discriminazione - spiega Rocca sui social -. Nessuno può mettere in discussione il mio pluriennale impegno sui diritti civili, il lavoro per aprire la prima casa rifugio Lgbtq+ d'Italia a Roma e la volontà di sostenere temi fondamentali e sensibili che nulla hanno a che vedere con la pratica dell'utero in affitto", conclude Rocca. (Rer)