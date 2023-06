Tunisia-Italia: premier Bouden a Meloni, “affrontiamo insieme sfide comuni”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Tunisia intende ad affrontare insieme all’Italia “le sfide comuni che riguardano entrambe le sponde del Mediterraneo, in particolare quelle legate all'immigrazione e ai suoi effetti negativi”. E’ quanto si legge in un comunicato pubblicato dalla presidenza del governo tunisino, dopo l’incontro tra la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, e la premier tunisina, Najla Bouden. “La presidente del governo tunisino ha accolto calorosamente l’omologa italiana, sottolineando l'importanza di questa visita per rafforzare ulteriormente le relazioni di cooperazione tra i due Paesi, specialmente all'interno dell'Unione europea”, si legge nella nota, in cui viene precisato che la Meloni ha “accolto con favore l'iniziativa proposta dal presidente tunisino”, Kais Saied, “di organizzare una conferenza ad alto livello sulla questione dell'immigrazione. L'obiettivo di questa iniziativa è quello di coinvolgere tutti i Paesi interessati per affrontare le cause profonde dell'immigrazione e trovare soluzioni concrete per porre fine alle condizioni disumane che spesso si verificano lungo le rotte migratorie”. Entrambe le parti hanno sottolineato “l'importanza della cooperazione e del coordinamento tra i Paesi coinvolti, nonché la necessità di preparare prospettive e proposte concrete per affrontare l'immigrazione in modo completo. È emersa l'importanza di un approccio globale che tenga conto degli interessi di tutte le parti coinvolte e che affronti sia le cause che le conseguenze dell'immigrazione”, aggiunge la nota. (segue) (Tut)