Tunisia-Italia: premier Bouden a Meloni, “affrontiamo insieme sfide comuni” (2)

- La premier tunisina ha poi sottolineato “l'importanza del sostegno dell'Italia in settori chiave come l'economia e gli investimenti, in particolare nell'ambito delle energie rinnovabili, come l'energia solare, e dei programmi di transizione energetica”. Inoltre, è stato evidenziato “l'importante ruolo delle aziende italiane stabilite in Tunisia nell'espandere le loro attività e investimenti, creando così opportunità occupazionali e contribuendo a un maggior valore aggiunto per entrambi i Paesi. Sono stati menzionati settori promettenti come i combustibili fossili, il gas e le energie pulite”, aggiunge la presidenza del governo tunisino, menzionando in particolare il progetto del cavo sottomarino ElMed. (Tut)