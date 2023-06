Usa: criptovalute, Sec chiede al tribunale di congelare gli asset di Binance nel Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La commissione titoli e scambi degli Stati Uniti (Sec) ha chiesto alle autorità giudiziarie Usa di emettere un ordine temporaneo per congelare gli asset detenuti da Binance, la più grande piattaforma al mondo per lo scambio di criptovalute, nel Paese. La richiesta è stata presentata solamente un giorno dopo che le autorità regolamentari statunitensi hanno fatto causa a Binance, accusando la piattaforma di aver condotto attività di trading illegali e di aver utilizzato in modo improprio i fondi dei clienti. “La mozione è tesa a garantire la sicurezza degli asset dei clienti”, si legge negli atti giudiziari. (Was)