Usa: indagini contro Trump, ex capo di gabinetto Mark Meadows ha testimoniato davanti al gran giurì

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ex capo di gabinetto di Donald Trump, Mark Meadows, ha testimoniato di fronte ad un gran giurì nel quadro delle indagini del consigliere speciale Jack Smith, nominato dal dipartimento della Giustizia per coordinare le indagini contro l’ex presidente degli Stati Uniti. Fonti anonime hanno riferito all’emittente “Cnn” che anche un secondo gran giurì, in Florida, ha ascoltato nelle ultime settimane le deposizioni di una serie di testimoni, nel quadro delle indagini sui documenti classificati ritrovati la scorsa estate nella residenza privata di Trump a Mar-a-Lago. Il gran giurì avrebbe in programma di ascoltare anche ulteriori testimonianze nei prossimi giorni. Le fonti non hanno saputo spiegare il motivo che ha portato Smith ad avvalersi di un secondo gran giurì, dopo aver operato a Washington per gran parte delle indagini. Il consigliere speciale ha comunque l’autorità per avanzare accuse penali contro Trump in qualsiasi giurisdizione federale, pur non avendolo ancora fatto. (Was)