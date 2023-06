Usa: Biden ricorda lo sbarco in Normandia, obbligo sacro nei confronti dei veterani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha celebrato il 79mo anniversario dello sbarco in Normandia che le forze Usa hanno effettuato nel 1944, durante la Seconda guerra mondiale. In una nota, Biden ha ricordato “la più importante operazione militare anfibia della storia, da parte della generazione più eroica mai vissuta nel nostro Paese”. In quell’occasione, ha ricordato, gli Stati Uniti “si sono opposti chiaramente alle ideologie fasciste, mettendo volontariamente a rischio la vita dei propri cittadini a difesa della libertà”. Gli Stati Uniti, ha aggiunto, hanno un “obbligo sacro” nei confronti dei veterani della Seconda guerra mondiale e delle loro famiglie, e devono “impegnarsi a garantire il futuro per cui hanno combattuto: uno caratterizzato da libertà, democrazia, uguaglianza e pari opportunità per tutti”. (Was)