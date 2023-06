Libia: Tajani, andiamo avanti nella mediazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Italia è favorevole alle elezioni in Libia ma è un percorso che devono fare i libici. Lo ha detto il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, a margine della presentazione della candidatura italiana per l'Einstein Telescope. “Abbiamo grande fiducia nell’inviato delle Nazioni Unite e parliamo con il governo di Tripoli. Abbiamo parlato anche con Haftar quando è venuto qui a Roma. Faremo così anche con il governo di Tripoli domani. Andiamo avanti con la mediazione”, ha detto il ministro. “Non sono cose che si risolvono dalla sera alla mattina. Non basta una dichiarazione, un intervento, un colloquio. L’Italia è il Paese più indicato perché non ci sono pregiudizi nei nostri confronti. Ci muoviamo con grande saggezza”, ha continuato Tajani.(Res)