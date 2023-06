Germania-Francia: Scholz, siamo legati da un'amicizia inseparabile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Germania e Francia sono legate da “un'amicizia inseparabile”. È quanto afferma il cancelliere tedesco, Olaf Scholz, in un messaggio pubblicato su Twitter in occasione del suo incontro a Potsdam con il presidente francese, Emmanuel Macron. Il capo del governo federale aggiunge che, “insieme”, Germania e Francia affrontano “le sfide di questi giorni e del nostro tempo”. Per tale motivo, continua l'esponente del Partito socialdemocratico tedesco (Spd), “sono lieto di incontrarti nella città dove vivo: un cordiale benvenuto a Potsdam, caro Emmanuel Macron!”. (Geb)