- L'economia cilena si contrarrà dello 0,4 per cento nel 2023 e crescerà dell' 1,8 per cento nel 2024. Lo riferisce la Banca mondiale (Bm) nel suo ultimo rapporto sulla crescita globale. La Bm rivede al rialzo dello 0,5 per cento le stime per il 2023 indicate nel rapporto sulle prospettive economiche globali presentato il 10 gennaio. Per il 2024 la revisione è al ribasso dello 0,5 per cento. (segue) (Was)