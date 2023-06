Brasile: segretario Ocse invita Lula al forum sui cambiamenti climatici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario generale dell'Organizzazione per la cooperazione sociale ed economica (Osce), Mathias Cormann, ha invitato il presidente del Brasile, Luiz Inacio Lula da Silva, a partecipare al prossimo forum sui cambiamenti climatici organizzati dall'Ocse, nel 2024, che sarà presentato quest'anno. Lo riferisce il ministero degli Esteri del Brasile in una nota. L'invito è stato formalizzato da Cormann, nel corso dell'incontro con il ministro degli Esteri del Brasile, Mauro Vieira, a Parigi, dove il capo della diplomazia brasiliana si trova in visita ufficiale. Per il segretario generale dell'Ocse "l'esperienza brasiliana nella lotta al cambiamento climatico sarà molto utile per i lavori del forum". Cormann, dal canto suo, ha espresso interesse a visitare il Brasile quest'anno e ha auspicato la buona riuscita del processo di adesione del paese all'organizzazione.(Brb)