Brasile: costo paniere alimentare base diminuisce in 11 capitali di stato a maggio

- Il costo del paniere alimentare di base in Brasile è diminuito in 11 capitali di stato del Brasile a maggio, rispetto ad aprile. Lo riferisce il Dipartimento intersindacale di statistica e studi socioeconomici (Diesse), che effettua la ricerca mensilmente su un campione di 17 capitali. Gli alimenti che compongono il paniere sono riso, pasta, carne, fagioli, farina di frumento, farina di manioca, margarina, olio di soia, formaggio, zucchero, caffè e latte a lunga conservazione. San Paolo è la capitale in cui i prodotti alimentari di base hanno un costo più alto, 791,82 real (150 euro), seguita da Porto Alegre, 781,56 real (147 euro), Florianopolis, 765,13 real (144 euro) e Rio de Janeiro, 749,76 real (141 euro). I valori più bassi sono stati registrati ad Aracaju, 553,76 real (105 euro), Joao Pessoa, 580,95 real (109 euro) e Recife, 587,13 real (111 euro). (segue) (Brb)