Usa: dipartimento di Stato, responsabile per la diversità e l’inclusione annuncia le dimissioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’ambasciatrice Gina Abercrombie-Winstanley, chief diversity and inclusion officer del dipartimento di Stato Usa, ha annunciato le sue dimissioni dall’incarico. Il segretario di Stato, Antony Blinken, ha ringraziato la diplomatica in una nota, affermando che “la nostra forza lavoro deve rappresentare al meglio la nostra popolazione: è l’unico modo per fare sì che la nostra politica estera raggiunga i migliori risultati possibili”. Grazie alla leadership della responsabile del dipartimento per la diversità, ha aggiunto, il dipartimento ha registrato “progressi importanti nel rafforzare l’inclusività della nostra forza lavoro”. (Was)