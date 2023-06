Viterbo: un quintale di polvere di marijuana sequestrata a Tuscania, arrestati due uomini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I carabinieri della Compagnia di Tuscania hanno intercettato e sequestrato circa un quintale di polvere di marijuana trovato in possesso di due persone. Nella circostanza i militari avevano avuto la segnalazione dello scarico di un bancale presso la casa di uno dei soggetti, disoccupato e già noto alle Forze dell'Ordine per i suoi trascorsi giudiziari. Insospettiti dalla notizia, hanno effettuato un servizio di osservazione notando i due indagati, armati di coltello, intenti ad aprire il cellophane che avvolgeva il bancale. A quel punto sono intervenuti notando il nervosismo dei due uomini i quali sostenevano che il pacco contenesse ricambi del Folletto. Alla verifica, però i carabinieri hanno trovato 20 involucri in plastica contenenti 5 chili ciascuno di "polvere di marijuana", per un peso totale di 100 chili. Un sequestro record per Viterbo. (segue) (Rer)