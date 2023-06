Viterbo: un quintale di polvere di marijuana sequestrata a Tuscania, arrestati due uomini (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dagli immediati e conseguenti accertamenti svolti con l'ausilio dei militari specializzati del Raggruppamento Investigazioni Scientifiche di Roma si è appurato che la sostanza sequestrata viene denominata "kief' e che il tipo di polvere di marijuana sequestrata, per l'elevatissimo quantitativo di Thc solitamente contenuto, è normalmente destinata ad essere tagliata per essere trasformata in panetti di hashish. Pertanto è verosimile pensare che dai 100 kg sequestrati si sarebbero potuti ottenere circa 300 kg di hashish che avrebbe potuto fruttare nella vendita al dettaglio una cifra superiore ad un milione di euro. I due soggetti sono stati arrestati e su disposizione della competente Autorità giudiziaria di Civitavecchia, sono stati associati uno in carcere presso la casa circondariale di Civitavecchia e l'altro sottoposto al regime degli arresti domiciliari in attesa della convalida da parte del Gip del tribunale di Civitavecchia. (Rer)