Verona: Schlein, atti terribili ed intollerabili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sono atti terribili e intollerabili quelli che emergono dall'inchiesta di Verona su torture e violenze da parte di agenti della squadra Mobile della Questura ai danni di persone fermate per accertamenti, ancor più odiosi se aggravati da odio razzista". Lo afferma in una nota il segretario del Partito democratico, Elly Schlein, che parla di "comportamenti sui quali va fatta subito piena luce per fare giustizia per le vittime di questa violenza ingiustificata". (Com)