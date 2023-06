© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- - L'assessore allo Sport, Grandi Eventi, Turismo e Moda Alessandro Onorato interviene alla conferenza stampa di presentazione del Campionato del Mondo di Footvolley FWL in programma il 9, 10, e 11 giugno al Pinetina Beach Village di Ostia. Interverranno: il presidente del Comitato Organizzatore Playfootvolley, Frederic Salamone, i due principali Ambassador della manifestazione e del Footvolley italiano, Aldair Nascimento do Santos e Max Tonetto, oltre ai nazionali azzurri Alain Faccini e Federico Iacopucci.Roma, Campidoglio, Aula Giulio Cesare (ore 13)- L'assessora all'Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei rifiuti Sabrina Alfonsi interviene alla Conferenza "Idee per Roma Capitale Europea – Ambiente, rifiuti energia: per una governance innovativa".Roma, Europa Experience, Spazio David Sassoli, piazza Venezia (ore 17) (segue) (Rer)