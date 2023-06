Usa: elezioni 2024, ex governatore Chris Christie consegna la documentazione per la candidatura

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ex governatore del New Jersey, Chris Christie, ha consegnato alla Commissione elettorale federale la documentazione necessaria per candidarsi alle presidenziali del 2024. Si tratta della seconda corsa alla Casa Bianca per l’ex governatore repubblicano, 60 anni, che già nel 2016 è stato sconfitto da Donald Trump alle primarie del partito. Christie annuncerà ufficialmente la sua campagna elettorale questa sera, durante un evento in New Jersey, ma ha già attaccato più volte l’ex presidente Donald Trump, facendo riferimento anche all’assalto al Congresso del 6 gennaio 2021. “Rappresento l’alternativa più plausibile a Trump”, ha detto in una recente intervista al sito di informazione “Daily Beast”. (Was)