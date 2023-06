Fvg: assessore Protezione civile, domani nuova colonna mobile partirà per Emilia-Romagna

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sarà il nono contingente di volontari e funzionari della Protezione civile del Friuli Venezia Giulia diretto in Emilia-Romagna, per dare supporto ai colleghi nelle zone colpite dall’alluvione. Partirà domani, dalla sede di Palmanova, una nuova colonna mobile regionale formata da 24 persone, come comunicato dall’assessore regionale alla Protezione civile, Riccardo Riccardi. "L'area di destinazione dei volontari e di un funzionario è quella di Forlì, dove il contingente è stato ed è costantemente impiegato nella pulizia di scantinati, residenze private e capannoni da acqua e fango, ma anche nella pulizia degli archivi del Comune e nella salvaguardia dei volumi e libri rari della biblioteca vescovile", ha spiegato Riccardi. "La situazione a Forlì resta molto difficile e, su richiesta della regione Emilia-Romagna, tramite il dipartimento nazionale di Protezione civile, continuiamo a dare il nostro aiuto". I volontari di Protezione civile che partiranno domani mattina, alle 8, fanno parte dei gruppi comunali di Pc Aquileia, Aviano, Caneva, Carlino, Cordovado, Cormons, Fiume Veneto, Fiumicello Villa Vicentina, Gorizia, Gradisca d'Isonzo, Ronchi dei Legionari, San Daniele del Friuli, Tavagnacco, Trieste, Turriaco e Zuglio. A loro si uniscono il Corpo pompieri volontari di Moggio Udinese e il Corpo pompieri volontari di Trieste, entrambe associazioni di Protezione civile. (Frt)