Lavoro: Visco (Bankitalia), migliorare saldo migratorio per contenere effetti demografici negativi

- È cruciale la disponibilità di adeguate forze di lavoro, e questa non può prescindere da come si affronterà la questione demografica. “Per contenere gli effetti negativi delle tendenze demografiche in atto non si potrà pertanto prescindere nel breve e medio termine da un miglioramento del saldo migratorio”. Lo ha dichiarato il governatore della Banca d’Italia, Ignazio Visco, in occasione del convegno "Lo sguardo lungo: il dividendo demografico nell'analisi dell'economia italiana". “La partecipazione al mercato del lavoro dovrà necessariamente aumentare. Il miglioramento delle condizioni di vita e di salute registrato nei passati decenni consentirà a molte persone di lavorare oltre il limite convenzionale dei 65 anni”, ha sottolineato Visco, che ha aggiunto: “Anche un progressivo aumento del tasso di partecipazione di donne e giovani sino ai valori medi dell’Unione europea non sarebbe però sufficiente a generare un aumento delle forze di lavoro. Va osservato, altresì, che neppure un incremento della natalità avrebbe un impatto in tal senso, se non nel lunghissimo periodo”. (Rin)