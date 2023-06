Decreto Pa: Turco (M5s), indagini su frodi dimostrano nefandezza del governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Proprio nelle ore in cui si perfeziona la cancellazione del controllo concomitante della Corte dei conti sulle spese del Pnrr, l'Agenzia antifrode dell'Unione europea si incarica di dimostrare la nefandezza dell'operazione condotta in porto dal governo. Non solo l'Agenzia ha annunciato in generale l'apertura di indagini a carico di alcuni Paesi a proposito delle modalità di gestione del Pnrr, ma in particolare ha ricordato che l'Italia è al secondo posto in Ue per numero di indagini sulla gestione dei fondi comunitari. L'applicazione del controllo concomitante da parte della Corte dei conti è uno dei meriti del governo Conte II, con l'implementazione perfezionata dalla struttura che guidavo in quanto sottosegretario alla presidenza del Consiglio con delega alla programmazione economica e agli investimenti". Lo comunica in una nota il senatore Mario Turco, vicepresidente del M5s, già sottosegretario a palazzo Chigi nel Conte II. "Non puoi essere efficace nella spesa se non hai un controllo in corso d'opera che ti dice dove intervenire per correggere e migliorare la gestione dei fondi pubblici. Il controllo concomitante è importante sia in chiave antifrode sia per garantire l'efficienza della spesa. E' abominevole quanto fatto dal governo Meloni. Peraltro, nella scorsa legislatura, autorevoli esponenti dell'attuale maggioranza e compagine governativa, come il sottosegretario Giovanbattista Fazzolari, avevano presentato al Senato un ddl per applicare al Pnrr quel controllo concomitate che oggi invece cancellano. Ormai il profumo delle poltrone ha fatto carta straccia di ogni residua coerenza", conclude Turco.(Com)