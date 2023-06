© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La cooperazione in Europa è diventata più forte a fronte delle crisi odierne. Lo ha detto l’ambasciatore svedese a Roma, Jan Bjorklund, in occasione delle celebrazioni della festa nazionale del suo Paese. "Siamo più forti insieme", ha detto Bjorklund. L’ambasciatore ha poi ringraziato le 19 aziende svedesi partner dell’evento, che operano tutte in Italia. (Res)