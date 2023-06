Agroalimentare: Giansanti (Confagricoltura), nuovo equilibrio geopolitico mondiale passa per il cibo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il nuovo equilibrio geopolitico mondiale passa per il cibo”. Lo ha detto Massimiliano Giansanti, presidente di Confagricoltura, alla presentazione del libro di Roberto Arditti, “La guerra in casa”. Giansanti ha spiegato che “la guerra oggi si gestisce anche con gli strumenti dell’agricoltura”, come ha dimostrato anche il fatto che “la Russia è diventata autosufficiente per le forniture agricole grazie alle decisioni di Putin su come fare fronte alla stretta occidentale sulle produzioni agroalimentari”. Il presidente di Confagricoltura ha spiegato che un altro esempio di conflitto strategico sul tema dell’agricoltura “è stata la guerra commerciale Usa-Cina prima del Covid che verteva proprio sulla concorrenza in questo settore”. (Rin)