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Economia - Esteri

 
 

إنطلاق أنشطة بناء غواصة NFS الثانية لفائدة للبحرية الايطالية

روما, 06 giu 19:30 - (Agenzia Nova) - إنطلق اليوم نشاط بناء الغواصة الثانية ضمن برنامج الشراء ،U212NFS غواصة المستقبل القريب، لفائدة البحرية الإيطالية في حوض بناء السفن بمدينة موجيانو بمحافظة لاسبيزيا، وفق ما افادت به وكالة نوفا للانباء.

حضر الحفل الجنرال يواكيم سوكير، مدير أوكار، منظمة التعاون في مجال التسلح والأدميرال جوزيبي أبامونتي، القائد اللوجستي للبحرية الإيطالية، اللذين رحب بهما كل من رئيس والمدير التنفيذي لشركة فينكانتييري، الجنرال غرازيانو و بييروبرتو فولجييرو.

ستتميز غواصات U212NFS بإبتكار كبير للغاية وستشهد تغييرات كبيرة في التصميم طورتها جميعًا فينكانتييري وفقًا لمتطلبات البحرية.

يستجيب البرنامج للحاجة إلى ضمان قدرات المراقبة والتحكم الكافية للمساحات تحت الماء، مع الأخذ في الاعتبار السيناريوهات التشغيلية المعقدة التي ستميز مستقبل العمليات في القطاع تحت الماء. (نوفا)
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