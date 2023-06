© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti previsti per domani a Milano e in Lombardia.COMUNEL'assessora allo Sviluppo economico Alessia Cappello partecipa all'evento "Public Procurement for Innovation".Palazzo Bocconi, corso Venezia 48 (ore 11)L'assessore alla Cultura Tommaso Sacchi interviene alla cerimonia di intitolazione di via Bianca Ceva, docente e partigiana durante la Guerra di Liberazione dal nazifascismo, nata a Pavia nel 1897 e morta a Carate Brianza nel 1982.tra le vie Calchi Taeggi e Bisceglie (ore 16)L'assessora allo Sviluppo economico Alessia Cappello interviene all'Assemblea Annuale Euratex – Smivia Alberto Riva Villasanta, 3 (ore 16:30)Primo incontro di illustrazione degli obiettivi, delle strategie e delle modalità del procedimento di revisione del Piano di Governo del Territorio. Dopo i saluti istituzionali del sindaco Giuseppe Sala, intervengono l'assessore alla Rigenerazione urbana Giancarlo Tancredi, la direttrice dell'assessorato Simona Collarini e il direttore dell'area Pianificazione urbanistica generale Marino Bottini.Palazzo Marino, Sala Alessi, piazza Scala, 2 (ore 17:30)REGIONEIl presidente Attilio Fontana partecipa alla conferenza stampa dell'iniziativa sociale e solidale "Wings are my freedom-Volo in aliante".Aeroclub Adele Orsi, Lungolago di Calcinate, 45 Varese (ore 9:30)L'assessore allo Sviluppo economico, Guido Guidesi, partecipa al convegno "Milano e Lombardia per un nuovo rinascimento" organizzato da Aldai-Federmanager.Palazzo Lombardia, Auditorium Testori, piazza Città di Lombardia (ore 16)VARIENell'ambito del Festival Green&blue intervengono al panel Energia, tra gli altri: Nicola Lanzetta, direttore Enel Italia; Ettore Prandini, il presidente di Coldiretti; Renato Mazzoncini, ad di A2A; Nicola Monti, ad Edison.Ibm Studios, Piazza Gae Aulenti (ore 9)Nell'ambito del Festival Green&blue intervengono al panel "Il futuro delle mobilità sostenibili, tra gli altri, Arianna Censi, assessore alla mobilità del Comune di Milano; Luigi Corradi, ad Trenitalia; Pierroberto Folgiero, ad Fincantieri; Davide Ciferri, Coordinatore dell'Unità di missione per il PNRR del MIT.Ibm Studios, Piazza Gae Aulenti (ore 14)Presentazione del progetto e posa della prima pietra di Casa BFF, la nuova sede centrale del Gruppo. Intervengono: Salvatore Messina, Presidente BFF; Massimiliano Belingheri, Amministratore Delegato BFF; Elena Lucchini, Assessore alla Famiglia, Solidarietà sociale, Disabilità e Pari opportunità di Regione Lombardia; Enrico Pazzali, Presidente Fondazione Fiera Milano.Centro Congressi Allianz-MiCo: Tower Lounge - Ingresso Gate 3, Viale Eginardo, MM Milano Portello (ore 10:30)Conferenza stampa di presentazione di “Immaginando il futuro. Leonardo da Vinci: l’anima del genio italiano”, la prima mostra monografica dedicata al Codice Atlantico. Nel corso dei lavori, il Presidente di Confindustria Carlo Bonomi illustra l’apertura della nuova sede di rappresentanza a Washington che dà seguito al progetto “Confindustria nel mondo”, con l’obiettivo di agevolare e dare impulso all’internazionalizzazione dell'industria italiana.Veneranda Biblioteca Ambrosiana, Piazza Pio XI, 2 (ore 11)Presentazione del progetto MICLIMI - Migrazioni climatiche e mobilità interna nella metromontagna padana, realizzato dall’Associazione EuCliPa.IT grazie al contributo della Fondazione Cariplo.on line (ore 11)Università Cattolica presenta il primo manuale di Psicologia dell'adozione e dell’affido familiare a cura delle psicologhe Rosa Rosnati e Raffaella Iafrate. Promosso dal Centro di Ateneo Studi e ricerche sulla famiglia.Sala Negri da Oleggio, largo Gemelli (ore 17)Presentazione del libro Identità mutanti. Contaminazioni tra corpi e macchine, carne e tecnologia nelle arti contemporanee, di Francesca Alfano Miglietti (Shake Edizioni, 2023).Presentano il libro con Francesca Alfano Miglietti, FrankoB, artista, performer, docente, attivatore culturale, Milovan Farronato, curatore indipendente e docente, Patrizia Sardo Marras, scrittrice e teorico della moda.NonostanteMarras, Via Cola di Rienzo, 8 (ore 18:30) (Rem)