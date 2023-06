Camera: domani audizioni su ippicoltura e agricoltura contadina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Domani, alle ore 8:10, presso l'Aula della commissione Cultura della Camera, la commissione Agricoltura, nell'ambito dell'esame della proposta di legge recante "Disposizioni per la disciplina dell'ippicoltura", svolge l'audizione di Agrinsieme e, in videoconferenza di Coldiretti. Al termine la stessa Commissione svolge l'audizione di Agrinsieme, dell'Unione coltivatori italiani (Uci), e, in videoconferenza, di Coldiretti, dell'Associazione rurale italiana (Ari) e di Filiera agricola italiana (Fagri), nell'ambito dell'esame della proposta di legge recante "Disposizioni per la tutela e la valorizzazione dell'agricoltura contadina". Gli appuntamenti – rende noto l’ufficio stampa della Camera – vengono trasmessi in diretta webtv. (Com)