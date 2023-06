© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In questi tempi è importante avere degli amici, come è il caso dell’Italia. Lo ha detto il sottosegretario agli Affari europei della Svezia, Christian Danielsson, in occasione delle celebrazioni della festa nazionale svedese. Danielsson ha sottolineato l’esigenza di trovare una soluzione comune all’emergenza migratoria, un lavoro portato avanti dalla Svezia nel corso della presidenza del Consiglio europeo. (Res)