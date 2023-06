Francia-Italia: Mattarella a Parigi ricorda "solidità" dei rapporti bilaterali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 26 novembre di due anni fa, a Roma, è stato firmato il Trattato del Quirinale, che fin dal suo primo articolo prevede "l'attuazione di iniziative di formazione congiunta" per i diplomatici. Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, all'ambasciata d'Italia a Parigi, dove ha incontrato alcuni giovani diplomatici italiani e francesi. Mattarella si è detto "lietissimo" dell'incontro. "Per me è una duplice occasione - ha continuato Mattarella - per conoscervi e celebrare la solidità dei rapporti tra la Francia e l'Italia, sottolineando il ruolo fondamentale dei giovani diplomatici nella promozione di un dialogo costruttivo tra le Nazioni". (Frp)