Diritti: Sisto, utero in affitto è reato, da Rocca reazione istituzionale

- L'utero in affitto in Italia “è un reato, e dal 2004. Se una manifestazione vuole fare propaganda ad un comportamento che costituisce reato, è giusto che il presidente della Regione” Francesco Rocca “reagisca in modo istituzionale, prendendo le giuste distanze e revocando quindi il patrocinio”. Lo ha dichiarato a “Metropolis” di Repubblica.it il viceministro alla Giustizia, Francesco Paolo Sisto. “Non mi pare ci siano molti margini. Un presidente di Regione, infatti, ha anche il compito di far rispettare le regole, tutte le regole", ha aggiunto Sisto. (Rin)