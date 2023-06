Germania: Scholz, preoccupato da ascesa nazionalconservatori Afd nei sondaggi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il cancelliere tedesco, Olaf Scholz, si è detto “preoccupato” dall'ascesa nei sondaggi di Alternativa per la Germania (Afd), partito nazionalconservatore all'opposizione al Bundestag. Nelle ultime settimane, la formazione ha raggiunto il massimo storico del 19 per cento. Afd è ora il secondo partito in Germania dopo l'Unione, principale gruppo di opposizione formato al parlamento federale da Unione cristiano-democratica (Cdu) e Unione cristiano-sociale (Csu), i cui consensi raggiungono il 29 per cento. Intervistato dall'emittente radiotelevisiva “Rtl”, Scholz ha manifestato la propria preoccupazione per l'avanzata dei nazionalconservatori. Allo stesso tempo, il capo del governo federale ha evidenziato che la Germania ha una democrazia molto stabile. Scholz ha poi rifiutato la definizione di Afd come partito di massa, sostenendo che tale qualità dipende “dall'atteggiamento interiore, se si vuole unire o dividere”. Per il cancelliere, i nazionalconservatori “sono più dalla parte del dividere”. L'Ufficio federale per la protezione della Costituzione (Bfv), ossia l'agenzia di intelligence interna della Germania, classifica Afd come sospetta organizzazione estremista di destra. (Geb)