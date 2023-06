Decreto Lavoro: M5s, da maggioranza ennesima prova ottusità su salario minimo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nei giorni scorsi è stato il governatore uscente di Bankitalia, Ignazio Visco, a sostenere la necessità di introdurre anche in Italia un salario minimo legale. “Di tutta risposta, oggi in commissione Lavoro al Senato i gruppi di maggioranza hanno bocciato l'emendamento al decreto Lavoro, firmato dalle opposizioni, con cui si chiedeva di fissare una soglia minima legale sotto cui un contratto non deve scendere. Il tutto nell'alveo della contrattazione stessa. Per l'ennesima volta, FdI, Lega e Forza Italia hanno dato prova della loro ottusità”. Lo affermano in una nota i senatori del M5S in commissione Lavoro. “Si definiscono 'patrioti', ma l'unica cosa che fanno con questo provvedimento è indebolire i diritti dei lavoratori, a cominciare dai più giovani. La battaglia del M5S per dare al nostro Paese un salario minimo non si ferma qui: sabato 17 giugno saremo in piazza a Roma per ribadirlo nuovamente", aggiungo i senatori M5s. (Rin)