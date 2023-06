Usa: Florida, sospesa entrata in vigore della legge contro affermazione di genere

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un tribunale federale in Florida ha sospeso temporaneamente l’entrata in vigore di una legge tesa a vietare le terapie per l’affermazione di genere ai minori residenti nello Stato, finché non sarà conclusa una causa avviata da quattro famiglie il mese scorso. Nella sentenza, il giudice distrettuale Robert Hinkle ha affermato che l’identità di genere “è un tema reale”, e le relative terapie sono “necessarie dal punto di vista medico”. Le quattro famiglie che hanno fatto causa, tutte residenti in Florida, hanno affermato che il divieto avrebbe rappresentato una violazione della Costituzione, essendo una “forma di discriminazione contro le persone transgender”. La legge firmata dal governatore, il repubblicano Ron DeSantis, avrebbe vietato la fornitura di terapie per l’affermazione di genere ai minori di 18 anni, imponendo anche nuove restrizioni ai soggetti adulti. (Was)